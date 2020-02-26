اتحاد الكرة يقرر انطلاق الدور الثاني للدوري بـ 9 مارس المقبل

صرحت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تقرر انطلاق مباريات ( الأسبوع الـ 18 ) الدور الثاني يوم الأحد الموافق 9 مارس المقبل،حيث سيتواجه الإسماعيلي مع الجونة، كما قررت إقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 يوم 5 مارس، حرصا منها على ألا يتعرض إنبي لضغط المباريات، كما سيواجه يوم 14 مارس مباراته المؤجلة مع الأهلي.

وتم الإعلان عن مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و 20 من المسابقة، حيث سيتقابل الأهلي مع سموحه يوم 11 مارس و الاتحاد السكندري مع الزمالك يوم 12 مارس القادم ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري، كما قررت إدارة المسابقات الاعلان عن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

يذكر أن مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قد اتفقوا مع مندوبة الاتحاد الدولي فيفا على تطبيق بند الـ8 سنوات بالانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اتحاد الكرة للأربع سنوات المقبلة.