فايلر يجتمع باللاعبين قبل لقاء الأهلي وصن داونز القادم

ينتظر عشاق الساحرة المستدير ومشجي القلعة الحمراء لقاء الأهلي المنتظر أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقررة يوم السبت المقبل الموافق 29\2\2020 على ملعب ستاد القاهرة.

وشهد اليوم عقد المدير الفني رينيه فايلر جلسة مع لاعبي الأهلي عن ما ينتظرهم خلال الفترة المقبلة، حيث شهد الاجتماع حث اللاعبين على ضرورة التركيز على مباراة صن داونز، مشددا على أهمية ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك الأخيرة بما تم فيها من انسحاب الزمالك وعدم حضوره إلى أرض الملعب لخوض المباراة.

كما أشار أن الفترة الماضية شهدت على عدة أحداث لا يتمني أن تتكر، والتي من بينها عدم مشاركة اللاعبين بالشكل المطلوب، كما انه يعلم ان هناك من هو غاضب من عدم المشاركة، ولكن المدير الفني هو من يختار اللاعبين وفقا لاحتياج المباراة.