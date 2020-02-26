شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه أسوان وديًا الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى اليوناني نيقوديموس بابافاسيليو مباراة ودية أمام نظيره أسوان، يوم الاثنين المقبل، فى اطار استعادادات الفريقين لانطلاق الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز، والمحدد له يوم 9 مارس المقبل.

وفضل بابافاسيليو خوض مباراة ودية فى الوقت الحالى، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين خاصة وأن تلك التجربة الودية ستكون الأولى للخواجة اليونانى عقب توليه مهمة القيادة خلفًا لليونانى تاكيس جونيس، ويستعد الفريق الدجلاوى لمواجهة طنطا يوم 11 مارس المقبل، كما يستعد فريق أسوان لمواجهة مصر المقاصة يوم 12 من الشهر ذاته.

وكان تاكيس جونياس تولى تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.

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وقاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.