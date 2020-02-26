شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك لا يعامل معاملة الأهلى من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الغندور خلال برنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "شفنا اللجنة المؤقتة باصرارها على إقامة اللقاء والأهلي والزمالك وتأكيدهم على أن الأهلي والزمالك ليسوا اقوى من اتحاد الكرة وده اللي نتمناه ولكن هل الزمالك عنده حق في المطالبة بتأجيل هذا اللقاء؟".

تابع: "هل الأهلي عندما وضع في أمور كثيرة مشابهة لم يطلب مرارا وتكرارا تأجيل المباريات ولم تحدث مشكلة، وفي نفس اليوم اللي تحدد فيه مباراة القمة، هطلت الأمطار والأهلي خالف القانون وسار عكس الاتجاه من أجل الوصول للاستاد ولم يعلق أحد على ذلك".

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واستشهد الغندور بواقعة مباراة الأهلي والترسانة في الثمانينات بعد قرار الراحل صالح سليم برفض خوض المباراة في الوقت الذي أصر فيه حسن عبدون رئيس اتحاد الكرة على لعبها في موعدها، وتواجد فريق الترسانة وطاقم الحكام في الملعب ولكن لم يحضر الأهلي، واعتمدت المباراة بفوز الشواكيش وتطبيق اللائحة على الأهلي، ليتدخل عبد الأحد جمال الدين وزير الرياضة "الأهلاوي" حينها بإقالة اتحاد الكرة برئاسة عبدون وإعادة المباراة بين الفريقين.

شدد على أنه تم انقاذ الأهلي من قراره بالانسحاب من الدوري بعد رفض لعب مباراة الجونة، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة "الزملكاوي" وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة "الزمالكاوي"، حيث قاموا بمراضاة الأهلي خوفا من خصم نقاط منه، وهو ما لم يتم العمل به مع الزمالك.

أوضح: نفس الأمر بالنسبة لمباراة بيراميدز التي تأجلت قبل ساعات من إقامة المباراة في الوقت الذي لم يسافر فيه الفريق لخوض المباراة وكان معرضا لاحتساب المباراة احتساب، ولكن المفروض هو الكيل بـ100 ألف مكيال، ولابد من وجود عدالة في اتخاذ القرارات، ولابد من الوقوف بجانب كل الأندية، والأهلي لديه 24 ساعة زيادة عن الزمالك قبل مباراته مع صن داونز.

أضاف: "كل ده عشان الزمالك كسب بطولتين، ولو كنا عارفين ده هيحصل كنا سيبنا بطولة، الزمالك كسب الترجي 3/1 في الترجي ويوم الخميس كسب الأهلي في السوبر المصري، وكنا سعداء بحجم الفرق اللي كسبناها ولم نقلل من الفرق المنافسة ولا قلنا دولاب ولا كوميدينو".