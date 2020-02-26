شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد اعترافات مدير شركة السياحة تفضح مخطط الزمالك للهروب من القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل لازالت تلقى بظلالها على الوسط الرياضى، بعد قرار اتحاد الكرة باعتبار فريق نادى الزمالك منسحبا من أمام فريق الأهلى، في مباراة القمة التي كان من المقرر لعبها يوم الاثنين الماضى، والمؤجلة من الأسبوع الرابع، وأصبح حديث "فين أتوبيس لاعبي الزمالك" هدفا لكل مشجع كروى، بحثا عن إجابة شافية.

بحثا عن إجابة "أتوبيس الزمالك فين" التقى "سوبر كورة" مسئولي شركة السياحة صاحبة الأتوبيس الذى كان يقل لاعبي الزمالك، والذين كشفوا خط سير الأتوبيس، وهل بالفعل تعطل أم لا.



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وأكد المهندس عمرو لبيب مدير شركة السياحة المالكة للأتوبيس، أن الشركة تلقت أمر التشغيل لتوصيل الفريق إلى الملعب، وتم التواجد قبل الميعاد أمام مقر نادى الزمالك بميت عقبة، بالإضافة الى أن الباص به "GBS" ويتم متابعته لحظة بلحظة، نافيا أن يكون حدث عطل بالأتوبيس، مؤكدا أن الأتوبيس موديل جديد ويتم السفر به إلى مسافات طويلة، وليس داخلى فقط، مما يجعله قادرا على توصيل الرحلة بدون أية مشاكل، لافتا أن الشركة أصدرت بيانا فى هذا الصدد وسوف تتخذ إجراءاتها القانونية لكل من افترى كذبا على عدم صلاحية الباص، معربا عن احترامه الشديد لنادى الزمالك.

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كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020.

ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وتنص لائحة لجنة المسابقات كما سبق وأشار "سوبر كورة" على انه في حالة انسحاب فريق من مباراة بالدوري والتي تنص على "طبقا للمادة 46 من لائحة المسابقات، يعتبر الفريق المنسحب من مباراة مهزوما فيها بما يعني خسارة نقاط المباراة الثلاثة، إضافة إلى خصم 3 نقاط أخرى في نهاية الموسم ويعاد ترتيبه في الجدول، في حالة استكماله المسابقة، وتوقيع عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه".