شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى لـ"سوبر كورة": مباراة جينيراسيون دليل براءة الزمالك من عقوبات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن ناديه لن يترك حقه في أزمة مباراة القمة بعد قرار اتحاد الكرة باعتباره خاسراً من الأهلي بنتيجة 2/ 0 وخصم 3 نقاط أخرى من رصيد وتغريمه 200 ألف جنيه.

قال يحيى في تصريحات خاصة: "الزمالك هيقدم الأدلة اللي تدعم موقفه، و فيه تربص بالزمالك بخصوص مباراة القمة ضد الأهلين وطول عمر الزمالك مستهدف".

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كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020.

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ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وتنص لائحة لجنة المسابقات كما سبق وأشار "سوبر كورة" على انه في حالة انسحاب فريق من مباراة بالدوري والتي تنص على "طبقا للمادة 46 من لائحة المسابقات، يعتبر الفريق المنسحب من مباراة مهزوما فيها بما يعني خسارة نقاط المباراة الثلاثة، إضافة إلى خصم 3 نقاط أخرى في نهاية الموسم ويعاد ترتيبه في الجدول، في حالة استكماله المسابقة، وتوقيع عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه".