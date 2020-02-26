حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 26 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلى بمباراة القمة 2/0 وخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك. اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلى بمباراة القمة 2/0 وخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك الزمالك يرفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة بعد عقوبات مباراة القمة شاهد نص المادة 46 بلائحة المسابقات بعد اعتماد فوز الأهلى أمام الزمالك 2 /0 سائق أتوبيس الزمالك يفجر المفاجآت: الباص ماعطلش واللاعبين اشتروا سندويتشات كبدة إكرامي لـ"سوبر كورة": رمضان صبحي لم يتعاف من الإصابة ويسافر خلال أسبوع للخارج Advertisements حماس لاعبى الأهلى في تدريب اليوم .. وحساب انستجرام: مستعدون للتحدي الإفريقى اتحاد الكرة يحدد انطلاق الدور الثاني للدوري 9 مارس اتحاد الكرة يتفق على تطبيق بند الـ8 سنوات فى جلسة مندوب fifa تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة زاناكو فى زامبيا

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