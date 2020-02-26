مباشر.. ريال مدريد 0 - 0 مان سيتي.. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي: كورتوا، وكارفاخال، وفاران، وراموس، ومنيدي، وكاسيميرو، ولوكا مودريتش، وفالفيردي، وإيسكو، وفينسيوس جونيو، وكريم بنزيمة.

فيما يبدأ مان سيتي المباراة بالتشكيل التالي: إديرسون، ووكر، ولابورت، وأوتاميندي، وميندي، ورودري، وجوندوجان، ورياض محرز، وكيفين دي بروين، وبرناردو سيلفا، وخيسوس.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، فيما اكتفى مانشستر سيتي بالاعتماد على الهجمات المرتدة.

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وشكل بناء الهجمة من الحارس إديرسون في تشكيل خطورة على مرمى السيتي، وكاد محرز أن يخطئ في إبعاد الكرة بعد سقوطه، ولكن احتسبها الحكم ضربة حرة لينقذ السيتزن من استقبال هدف.

وكاد خيسوس أن يسجل هدفا بعد تمريرة رائعة من دي بروين، ليمر المهاجم البرازيلي من فاران ولكن سدد الكرة ليتصدى لها كورتوا ويحافظ على شباكه نظيفة.

وحصل ميندي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد مودريتش ليغيب عن المباراة المقبلة العودة على ملعب الاتحاد.

وأنقذ إديرسون أخطر كرة لريال مدريد برأسية من كريم بنزيمة، لم ينجح فينسيوس متابعتها في المرمى، ليستمر التعادل.

وسقوط لابورت مصابا ليخرج ويحل فيرناندينيو بدلا منه في أول تبديلات السيتي.

وفي الدقيقة الأخيرة حصل سيتي على ركنية، نفذها دي بروين، لتصل إلى خيسوس الذي سددها قوية ولكن راموس وكاسيميرو نجحا في إبعاد الكرة على خط المرمى، ليحافظا على نتيجة التعادل ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول سلبيا.