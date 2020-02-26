محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
أكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يتم في الوقت الحالي، دراسة كل السبل والخطوات القانونية من أجل التصعيد ضد اتحاد الكرة.
وقرر اتحاد الكرة اعتبار الزمالك خاسراً 2-0 أمام الأهلي، بجانب خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "ندرس كل السبل والطرق القانونية من أجل التصعيد ضد اتحاد الكرة".
وأكمل "سوف يتم اجراء العديد من الاتصالات من أجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحفظ حقوق النادي والتصعيد ضد اتحاد الكرة للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية".
واختتم المصدر تصريحاته قائلا "قد يتم اللجوء أيضا للقضاء الإداري ضمن خطوات التصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالزمالك: قد نلجأ للقضاء خلال تصعيدنا ضد اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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