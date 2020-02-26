مصدر بالأهلي يوضح موقف رمضان صبحي من مباراة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالجهاز الطبي للنادي الأهلي، صعوبة لحاق رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، اللحاق بمباراة صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رمضان صبحي مازال غير جاهز فنيا للمشاركة في مباراة الذهاب، فيما لم يتم حسم موقفه من مباراة الإياب.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة، قبل خوض مباراة الإياب بعدها بأسبوع في جنوب أفريقيا.

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وكان الجهاز الفني للأهلي أعلن في سابق جاهزية رمضان للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك يوم الإثنين، ولكن قرار مشاركته في يد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

واصطحب فايلر، لاعب الفريق في رحلة الإمارات لخوض مباراة السوبر، إلا أنه لم يدخل القائمة النهائية للمباراة.

وأصيب رمضان منتصف ديسمبر الماضي بتمزق في العضلة الخلفية خلال مران الأهلي، ليعلن الأهلي غيابه لفترة تصل إلى شهرين.