كارتيرون: فوز صنداونز بخماسية الموسم الماضي لن يمنحه أفضلية أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن فوز فريق صنداونز الجنوب أفريقي الموسم الماضي بخماسية نظيفة على الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لن يمنحهم أفضلية خلال مواجهة الفريقين هذا الموسم.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الذهاب بربع النهائي في الموسم الماضي بنتيجة 5-0 في ملعب لوكاس موريبي معقل فريق صنداونز.

وقال كارتيرون في تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية: "لا أعتقد أن فوز صنداونز بنتيجة 5-0 على الأهلي في العام الماضي يمكن أن تعطيهم أفضلية؛ لأن الأهلي يبدو أنه أقوى هذا الموسم".

وأضاف المدير الفني الفرنسي: "الأهلي لديه فريق جيد للغاية، وأيضًا يمكن لهذه النتيجة أن تخلق نوعًا من الانتقام من صنداونز، فهم يعرفون الفريق بشكل أفضل الآن".

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وتابع: "أعتقد أن الفرص متكافئه في ربع النهائي، جميع الفرق لديها فرصة 50-50، وبالنسبة لي الأمر هو نفسه في مباراة الأهلي وصنداونز".

وبسؤاله عن الفريق الذي يمكن أن يحقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم قال كارتيرون: "ماميلودي صنداونز لديه فرصة، لكن بصراحة يمكن لأي فريق من الـ8 فرق الموجودة الفوز بالبطولة هذا العام".

وأكمل كارتيرون: "إنها بطولة رائعة حقًا؛ لأنه للمرة الأولى فازت جميع الفرق المشاركة في دور الـ8 بدوري الأبطال مرة واحدة على الأقل".

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلاً: "يمكن لمازيمبي الفوز بالبطولة والأهلي يمكنه الفوز أيضًا، وصنداونز لديه فرصة أيضًا، لكن من الصعب حقًا معرفة من سيفوز في هذه البطولة".

يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة صنداونز، السبت المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.