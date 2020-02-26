رابط مباشر URL LIVE|| ريال مدريد والسيتي بث مباشر يلا شوت oNliNE بث مباشر الريال والسيتي كورة ستار الشوط الأول والسيتي يُحاول إحراز هدف أول

كورة اونلاين مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة ستار الريال والسيتي بث مباشر yalla shoot، يُواجه فريق ريال مدريد الإسباني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة ذهاب قوية خلال الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد أكد زيدان مدرب الريال أن فريقه مستعد لخوض المباراة، كما أضاف على أن مدرب السيتي جوارديولا هو الأفضل، ولكن يلعب هو وفريقه من أجل الفوز وتحقيق نتيجة جيدة تخدم مواجهة الإياب في إنجلترا.

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بث مباشر الريال والسيتي يلا شوت كورة ستار yalla shoot كورة لايف كورة اونلاين، وينتظر عشاق الكرة الإنجليزية والإسبانية بالأخص عشاق الريال والسيتي مباراة قوية، حيث تتجمع الجماهير

في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش لمتابعة أحداث المباراة على قناة بي إن سبورت الأولى، ويُمتعهم خليل البلوشي بروعة التعليق على المباراة، ومن الجدير بالذكر أن المباراة منقولة على أكثر من 18 قناة فضائية رياضية حول العالم.





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مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت koRA OnLINe سيرفر سريع، ومن الجدير ذكره أن الفريقين تقابلا في 7 مباريات استطاع الفريق الملكي أن يُحقق الفوز خلال 3 مباريات وخسر من السيتي في مباراة واحدة، وقد جمعهما التعادل في أربعة مباريات، كما يأتي كل فريق في المركز الثاني في الدوري المحلي، وقد خرج السيتي من المنافسة على لقب البريميرليج

رغم تتويجه العام الماضي.

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بعد قليل سيتم إدراج رابط البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري الأبطال دور الستة عشر سيرفر سريع وقوي بدون تقطيع يلا شوت الآن الريال.

دخل لاعبي الفريقين إلى ملعب المباراة من أجل الاستعداد للمباراة بإجراء التمارين للاحماء وسط تشجيع كبير من الجماهير الحاضرة للقاء.

بداية الشوط الأول من عمر المباراة الآن بين فريقي الريال والسيتي

الدقيقة 15: ريال مدريد يستحوذ على الكرة في الدقائق الأولى من عمر المباراة ومحاولات لإحراز الهدف الأول في اللقاء

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )