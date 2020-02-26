ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم 26-2-2020 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب «سنتياغوبرنابيو» مساء اليوم الأربعاء الموافق 26-2-2020 ، قمة دور الستة عشر من مسابقة دوري

أبطال أوروبا، بين ريال مدريد الإسباني صاحب الأرض والضيافة ومنافسه مانشستر سيتي الإنجليزي.

موعد مباراة ريال

مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

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وتقرر إقامة لقاء

ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري

أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير “26-2-2020″، على ملعب

«سنتياجو برنابيو» معقل الفريق الملكي، في تمام الساعة الـ22:00 مصر، 23:00 السعودية.

القنوات الناقلة

لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي



كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي

وريال مدريد بث مباشر، حيث حيث تقابل الفريقان في الدور

قبل النهائي من بطولة دوريأبطال أوروبا في موسم 2015/2016 ونجح ريال مدريد في التأهل للمباراة النهائية، حيثفاز على ملعبه في مباراة العودة بهدف نظيف في حين خيم التعادل السلبي على مباراة الذهاببين الفريقين.

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في بطولة

كأس الأبطال الدولية الودية في صيف 2017 وتمكن مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا

من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف

* التشكيل المتوقع :

– من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء

بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي – ​إيدير ميليتاو​

– رافايل فاران – داني كارفخال

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خط الوسط : فيديركو فالفيردي – كاسيميرو

– توني كروس

خط الهجوم : إيسكو – إبراهيم دياز – كريم

بنزيما

– أما مانشستر سيتي فمن المتوقع أن يكون

تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : إيديرسون

خط الدفاع : ووالكر – اوتامندى – فيرناندينيو

– ميندي

خط الوسط : هيرنانديز – دي بروين – جوندوجان

خط الهجوم : رياض محرز – سيرجيو أجويرو

– بيرناردو سيلفا

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر

سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في العاشرة مساءًًًً في يوم الأربعاء

المقبل عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية

للمباراة، حيث تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً

على قنوات Bein Sport HD

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )