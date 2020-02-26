الجزيرة يلتقي الأهلي.. والزمالك يواجه الاتحاد بنصف نهائي سوبر السلة

حسم الجزيرة والزمالك تأهلهما لنصف دوري السوبر لكرة السلة، بعد نجاحهما في تخطي سموحة وسبورتنج في مباراتي اليوم.
وتغلب الجزيرة على سموحة بنتيجة 82/80 بعد مباراة مثيرة، ليحسم الأمور لصالحه3/1 في مجموع المباريات، وهو نفس حال الزمالك الذي تغلب على سبورتنج 85/68.
ويلتقي الجزيرة مع الأهلي الذي تغلب على مصرللتأمين 3/0 بمجموع المباريات، وهي نفس النتيجة التي تفوق به بها الاتحاد على طلائع الجيش ليضرب موعدا مع الزمالك.
ومن المقرر أن تكون مباريات مباريات نصف النهائي أيام ٥ - ٧ - ١٠ - ١٢ - ١٦ مارس المقبل.
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