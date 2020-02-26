واصل فريق كرة الصالات بنادي المنيا نتائجه الإيجابية هذا الموسم، وحقق الفريق مساء اليوم الاربعاء ، الفوز على فريق ناصر الفكرية بهدف نظيف ضمن مباريات الدور الثاني بالممتاز " أ " .
وقدم لاعبو المنيا مباراة قوية، حيث سجل الهدف الوحيد للمنيا اللاعب اسماعيل بلانكو، في آخر دقيقة بالشوطالاول، وواصل اللاعبون ضغطهم في الشوط الثاني ولم يحالفهم الحظ لتسجيل أهداف أخرى. بذلك الفوز يصل رصيد المنيا إلى 20 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري، وحرص مجلس إدارة النادي على حضور المباراة لدعم الفريق.
حيث حضر كل من ، المستشار احمد عمر ، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، ومصطفى فتحي، و د. علي مجدي ، أعضاء مجلس الإدارة، ويذكر أن الجهاز الفني لفريق صالات المنيا يضم حاليا كل من، هشام بلية ، مديرا فنيا، وبسيوني ، مدربا، ياسر مصطفى ، مديرا للكرة، ورضا أحمد ، مدير إداري، تحت إشراف هاني صدقي ، عضو مجلس الادارة.
كانت هذه تفاصيل خبر صالات المنيا تقفز للمربع الذهبي بالدوري الممتاز عقب الفوز على الفكرية بهدف نظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.