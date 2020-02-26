بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت الريال Kora Star ريال مدريد مباشر ذهاب دور الستة عشر

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت الريال Kora Star ريال مدريد مباشر يلا شووت كورة لايف الأن ذهاب دور الستة عشر، تعود قمم ليالي الأبطال من جديد بمباراة منتظرة للغاية بين العملاق الأسباني الملكي ريال مدريد وضيفه الفريق الانجليزي مان سيتي من أجل العبور وخطف بطاقة الذهاب لدور الثمانية ربع النهائي، وسيكون الريال تحت ضغط كبير من قبل جمهور للفوز بعد الخسارة في المباراة الماضية في الدوري الأسبانس وفقدانه القمة لبرشلونة بفارق نقطتين.

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مباراة ريال مدريد اليوم، كورة ستار ريال مدريد مباشر أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة مانشستر سيتي، حيث شهدت تواجد كورتوا، ميندي، راموس، فاران، كارفاخال، كاسيميرو، مودريتش، فالفيردي، إيسكو، فينيسيوس، بنزيما. فيما دفع بيب جوارديولا بكلا من إيدرسون، والكر، أوتاميندي، لابورت، ميندي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، برناردو، محرز، خيسوس.

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ازلة كافة الضغوط من عليه بالتسجيل المبكر عن طريق مهاجمه كريم بنزيما الذي طالته الانتقادادت بعد مسلسل متواصل من اهدار الفرص السهلة، فهل سينجح زيدان في تفوقه واثبات أن الملكي في مباريات دوري الأبطال يخلع عباءة المحلية ويكون بآداء مغاير.



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