بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت الريال Kora Star ريال مدريد مباشر ذهاب دور الستة عشر

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت الريال Kora Star ريال مدريد مباشر يلا شووت كورة لايف الأن ذهاب دور الستة عشر، تعود قمم ليالي الأبطال من جديد بمباراة منتظرة للغاية بين العملاق الأسباني الملكي ريال مدريد وضيفه الفريق الانجليزي مان سيتي من أجل العبور وخطف بطاقة الذهاب لدور الثمانية ربع النهائي، وسيكون الريال تحت ضغط كبير من قبل جمهور للفوز بعد الخسارة في المباراة الماضية في الدوري الأسبانس وفقدانه القمة لبرشلونة بفارق نقطتين.
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