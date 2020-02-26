الأولمبية تهنىء عبدالرحمن عرابي بالتأهل لأولمبياد طوكيو

وجه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، التهنئة إلى اتحاد الملاكمة برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم لتأهل الملاكم عبدالرحمن عرابي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الصيف المقبل. ونجح عبدالرحمن عرابي في التأهل للأولمبياد بطوكيو من خلال مشاركته في بطولة إفريقيا المقامة حاليا في السنغال في وزن 81 كجم. أكد المهندس هشام حطب أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالكامل سعيد بنجاح الملاكمة في حجز مكان بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وزيادة عدد اللاعبين المصريين المتأهلين والذي يفتح الباب أمام فرص أكبر للمنافسة على ميداليات أولمبية.



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