YALLA SHOOT – مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 26-2-2020 في دوري أبطال أوروبا

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معرفة موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : دوري أبطال أوروبا
القنوات : بي ان سبورت 1
المعلق : عصام الشوالي
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية
لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )
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