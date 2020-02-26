LIVE| بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، والمباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المُستديرة ومباراة الذهاب التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي ريال مدريد، ويسعى ريال مدريد ومانشستر سيتي للحصول على اللقب مما يجعل المباراة على صفيح ساخن ومواجهة خاصة بين زين الدين زيدان وبيب جوارديولا.



مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في مباراة الذهاب لدور 16 من دوري أبطال أوروبا، ويسعى ريال

مدريد للفوز بنتيجة كبيرة لتصبح المهمة سهلة في العودة في ملعب الإمارات معقل فريق مانشستر سيتي، ويسعى مانشستر سيتي لإنقاذ الموسم بعد أن ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي يذهب مُبكراً للريدز ليفربول تشكيلة الفريقينإليكم تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي في مباراة الليلة في دوري أبطال أوروبا:ريال مدريدريال مدريدتشكيلة ريال مدريدمانشستر سيتيمانشستر سيتيتشكيلة مانشستر سيتيبطاقة المباراةالبطولة دوري أبطال أوروباالجولة دور 16موعد المباراة 26-2-2020توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصرالقناة الناقله بي ان سبورت 1معلق المباراة عصام الشواليملعب المباراة سانتياجو برنابيوبث مباشربث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مُقدمة لكم عبر يلا شوت الناقل للمباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لدوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر للمباراة يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي للعمل مرة أُخرى بأعلى جودة وبدون تقطيع:

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )