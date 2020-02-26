LIVE| بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، والمباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المُستديرة ومباراة الذهاب التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي ريال مدريد، ويسعى ريال مدريد ومانشستر سيتي للحصول على اللقب مما يجعل المباراة على صفيح ساخن ومواجهة خاصة بين زين الدين زيدان وبيب جوارديولا.
مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في مباراة الذهاب لدور 16 من دوري أبطال أوروبا، ويسعى ريال
تشكيلة الفريقين
إليكم تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي في مباراة الليلة في دوري أبطال أوروبا:
ريال مدريد
ريال مدريد
تشكيلة ريال مدريد
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تشكيلة مانشستر سيتي
بطاقة المباراة
البطولة دوري أبطال أوروبا
الجولة دور 16
موعد المباراة 26-2-2020
توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 1
معلق المباراة عصام الشوالي
ملعب المباراة سانتياجو برنابيو
بث مباشر
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لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )
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