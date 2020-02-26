رسمياً.. الزمالك يتأهل لنصف نهائي دوري سوبر السلة

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الزمالك الفوز على حساب نظيره سبورتنج مساء اليوم الأربعاء لنصف نهائي بطولة دوري سوبر السلة التي تقام بنظام Best of 5.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بنتسجة

85 مقابل 68 لسبورتنج وحسمت الفرق الأربعة التأهل لنصف نهائي دوري السلة وهم الأهلي الذي تأهل علي حساب مصر للتأمين ، والاتحاد السكندري الذي تأهل علي حساب طلائع الجيش ، والجزيرة علي حساب سموحة وأخيراً الزمالك على حساب سبورتنج.

ومن المقرر ان يواجة الأهلي نظيره الجزيرة في نصف نهائي دوري سوبر السلة . بينما يواجه الزمالك الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري سوبر السلة.