جمهور الأهلي المصري يلتهم تذاكر “المباراة الإنتقامية” في ساعات معدودة

أعلنت شركة “تذكرتي” المسؤولة عن بيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، نفاذ كافة التذاكر التي تم طرحها قبل 72 ساعة من موعد انطلاق المواجهة.

ويستقبل بطل مصر على ملعب القاهرة الدولي، عملاق الكرة الجنوب أفريقية، في مباراة الذهاب، والتي سوف تعرف رغبة المارد الأحمر في الانتقام من خسارته، في نسخة العام الماضي بخسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وحصلت إدارة الأهلي على إذن بحضور 30 ألف مشجع، من أجل مساندة الفريق، وبالفعل استجابت جماهير صاحب التسعة ألقاب سابقة لنداء الإدارة وقررت التصارع على مساندة فريقها في هذا الموعد الحاسم.

يذكر أن موقع “تذكرتي” كان ولا يزال تحت الضغط في الساعات الأخيرة، بسبب تهافت جماهير الأهلي وكذلك الزمالك على حجز تذاكر مواجهتي ربع النهائي.