فان بيرسي: لو كان الأمر بيدي لجلبت مَن سيُعيد مانشستر يونايتد لمكانته الطبيعية!

نصح أسطورة الدوري الإنجليزي “روبن فان بيرسي” إدارة مانشستر يونايتد بإتمام التعاقد مع “إدينسون كافاني” مهاجم باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي القادم.

وصرح نجم منتخب هولندا السابق ” لو كان الأمر بيدي لانتدبت كافاني الصيف المقبل، هو لاعب لائق وهداف أثبت جدارته، ماكينة تهديفية، أثبت ذلك مع نابولي،وباريس سان جيرمان، ومع منتخب أوروجواي”

وأضاف ” لو لعب أساسيا مع يونايتد فسيسجل 25 هدفا كل موسم، لقد شاهدته يلعب، لعبت ضده وهو هداف خالص، هو يعيش من خلال تسجيل الأهداف”

وواصل “إضافة إلى التعاقد مع لاعب وسط ميدان صانع للألعاب، لقد شاهدت برونو وهو جيد جدا، ولكن كنت لأضيف صانع ألعاب آخر لأضعه بجانبه، مع لاعب ارتكاز خلفهما ليحبط هجمات الخصم، هذا ما أريد رؤيته في مانشستر، اللعب ب 5 مهاجمين يمتلكون عقلية الابتكار”

يذكر ان كافاني سينتهي عقده مع البي اس جي بنهاية الموسم الجاري، وكان صاحب الـ32 عامًا قد انضم إلى صفوف نادي االعاصمة الفرنسية من “نابولي” في الميركاتو الصيفي 2013 مقابل 64.5 مليون يورو، وشارك خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3.