- 1/2
- 2/2
نصح أسطورة الدوري الإنجليزي “روبن فان بيرسي” إدارة مانشستر يونايتد بإتمام التعاقد مع “إدينسون كافاني” مهاجم باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي القادم.
وصرح نجم منتخب هولندا السابق ” لو كان الأمر بيدي لانتدبت كافاني الصيف المقبل، هو لاعب لائق وهداف أثبت جدارته، ماكينة تهديفية، أثبت ذلك مع نابولي،وباريس سان جيرمان، ومع منتخب أوروجواي”
وأضاف ” لو لعب أساسيا مع يونايتد فسيسجل 25 هدفا كل موسم، لقد شاهدته يلعب، لعبت ضده وهو هداف خالص، هو يعيش من خلال تسجيل الأهداف”
وواصل “إضافة إلى التعاقد مع لاعب وسط ميدان صانع للألعاب، لقد شاهدت برونو وهو جيد جدا، ولكن كنت لأضيف صانع ألعاب آخر لأضعه بجانبه، مع لاعب ارتكاز خلفهما ليحبط هجمات الخصم، هذا ما أريد رؤيته في مانشستر، اللعب ب 5 مهاجمين يمتلكون عقلية الابتكار”
يذكر ان كافاني سينتهي عقده مع البي اس جي بنهاية الموسم الجاري، وكان صاحب الـ32 عامًا قد انضم إلى صفوف نادي االعاصمة الفرنسية من “نابولي” في الميركاتو الصيفي 2013 مقابل 64.5 مليون يورو، وشارك خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3.
كانت هذه تفاصيل خبر فان بيرسي: لو كان الأمر بيدي لجلبت مَن سيُعيد مانشستر يونايتد لمكانته الطبيعية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.