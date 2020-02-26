مبابي عن أول مقابلة مع زيدان: “سألته هل أخلع حذائي قبل ركوب سيارتك؟”

سرد مهاجم نادي باريس سان جيرمان “كيليان مبابي“، قصة أول مقابلة له مع مدرب نادي ريال مدريد “زين الدين زيدان“، ووصف شعوره حينها بالمضطرب الذي لا يصدق ما يحدث له.

ويرجع تاريخ تلك الزيارة حين كان صاحب الـ21 عامًا حاليًا بعمر الرابعة عشر، ووجه له المدير الرياضي وقتها للميرنجي “زيدان” دعوة من أجل الحضور، وقضاء فترة معايشة داخل مقر تدريبات “الفالديبيباس” لمدة أسبوع واحد.

وكتب مبابي في خطاب تحفيزي للناشئين والبراعم قائلاً “قبل عيد ميلادي الرابع عشر، جاء أبي وقال لي نادي ريال مدريد تحدث معي، زيدان يريد مقابلتك، كان الأمر كالصدمة، ولكني قررات الموافقة والسفر خلال عطلتي المدرسية”.

وسافر مبابي إلى مدريد دون أن يخبر حتى أقرب أصدقائه وأضاف “لقد قابلنا زيدان في موقف السيارات بسيارته، وكانت سيارة جميلة حقًا، بالطبع. قلنا مرحباً، ثم عرض أن يوصلني إلى الميدان للتدريب. كان يشير إلى المقعد الأمامي ، مثل ، “هيا ، ادخل”.

Advertisements

وتابع “لكنني تجمدت وسألته هل يجب أن أخلع حذائي؟ ” ها ها ها ها! لا أعرف لماذا قلت هذا. لكنها كانت سيارة زيزو! كان يعتقد أن ذلك كان مضحكا حقا. قال ، “بالطبع لا ، هيا ، ادخل”.

“لقد قادني إلى ملعب التدريب، وكنت أفكر فقط داخل نفسي، أنا في سيارة زيزو. أنا كيليان من بوندي، هذا ليس حقيقي، لا أزال أنام على متن الطائرة. في بعض الأحيان، حتى عندما تعيش حقًا شيء ما كهذا ، يبدو الأمر وكأنه حلم، كان نفس الشعور في كأس العالم في روسيا”.

وبعد تلك المقابلة بحوالي سبع سنوات، استطاع الفرنسي “كيليان مبابي” وضع نفسه كأحد أهم وأفضل اللاعبين على مستوى العالم، وبات واحد من النجوم الذين يتمنى زيدان في يوم مقابلتهم مرة أخرى.