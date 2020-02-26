رسميًا | الإصابات تُجبر حسناء التنس “ماريا شارابوفا” على الاعتزال

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أعلنت الروسية ماريا شارابوفا (32 عاما)، يوم الأربعاء، اعتزالها منافسات كرة المضرب بعد مسيرة تصدرت خلالها تصنيف المحترفات وأحرزت خمسة ألقاب في البطولات الكبرى، وذلك في مقالٍ نشرته في مجلتي “فوغ” و”فانتيتي فير”.
كتبت ماريا شارابوفا نجمة التنس الروسية في مجلة (فانيتي فير) يوم الأربعاء أنها اعتزلت اللعبة على المستوى الاحترافي عن 32 عاما.
وكتبت شارابوفا ”منحت حياتي للتنس، والتنس منحني حياة. سأفتقده كل يوم“.
وأضافت شارابوفا: كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنتِ طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرت فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاما؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة المضرب، وداعا.
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