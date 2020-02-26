رياضة | رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام ليون بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الايطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أولمبيك ليون الفرنسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب البارك اولمبيك ليون ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزيني.

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خط الدفاع : دانيلو - بونوتشي - ماتياس دي ليخت - ساندرو.

خط الوسط : بيانيتش - رابيو - كوادرادو - بينتانكور.

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - ديبالا.

وحقق فريق يوفنتوس فوزا صعبا على حساب فريق سبال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإيطالي.