رياضة | ساسي يتحدث عن انجازه مع الزمالك التاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساسي يتحدث عن انجازه مع الزمالك التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، عن سعادته بتتويجه مع الفريق الأبيض بلقبي كأس السوبر الإفريقي والمصري، على طريقته الخاصة.

ونشر ساسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» صور تجمعه بزملائه في الفريق طارق حامد، وأشرف بن شرقي، ومحمد أبو جبل، ودون عليهم بعنوان:" كأسين سوبر في 6 أيام هو شئ إستثنائي".

وفاز الزمالك على الترجي بنتيجة 3-1 في بطولة كأس السوبر الإفريقي، قبل أن يفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 في السوبر المصري.

وانضم ساسي للزمالك في موسم 2018 قادمًا من النصر السعودي، نجح في التتويج خلالها مع الأبيض بـ5 بطولات هي كأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكاس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري السعودي.