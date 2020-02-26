رياضة | جوارديولا يُفاجي زيدان.. تشكيل ناري لمانشستر سيتي ضد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يُفاجي زيدان.. تشكيل ناري لمانشستر سيتي ضد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

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خط الدفاع : والكر - لابورت - اوتاميندي - ميندي.

خط الوسط : رودري - كيفين دي بروين - رياض محرز - جوندوجان - برناردو سيلفا.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.

وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق فوزا صعبا على فريق ليستر سيتي في المباراة الأخير قبل هذا اللقاء بنتيجة هدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.