رياضة | "مستند".. لائحة لجنة المسابقات بعد اعتبار الزمالك منسحب أمام الأهلي وخصم ثلاث نقاط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستند".. لائحة لجنة المسابقات بعد اعتبار الزمالك منسحب أمام الأهلي وخصم ثلاث نقاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على العقوبة التى ستوقع على نادى الزمالك، بعدما لم يحضر الأبيض لستاد القاهرة الدولى لمواجهة النادي الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، ليقوم حكم اللقاء الليتواني جيديميناس ماسيكا بإنهاء المباراة بعد 20 دقيقة فقط من تواجد الاهلي داخل الملعب.

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.