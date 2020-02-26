رياضة | مواجهات نارية لفرق بنى سويف بالجولة 12 بالقسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية لفرق بنى سويف بالجولة 12 بالقسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الجمعه القادمة منافسات الجولة 12 بدورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى و اهناسيا ومركز شباب الفشن .

وشهدت مباريات الجولة الماضية إحراز 9 أهداف فقط باربع مباريات كما شهدت تفوق لاهناسيا ومنافسته الشديدة على الصدارة بجدول الترتيب مع نظيره معلمين الواسطى .

معلمين الواسطى ' لافازا ' بقيادة مديره الفنى احمد بدوى يستضيف مركز شباب الواسطى فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين خاصة لأبناء " لافازا " الطامحين فى تعويض الخسارة الماضية أمام باروط بجانب التشبث بالصدارة وعدم فقدان اى نقاط بالفترة الحالية فيما يطمح مركز. شباب الواسطى لتحسين نتائجهم والتقدم لمركز متقدم .

فيما يحلمركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن ضيفا على بوش الرياضى " ليدرز " بمباراة تحصيل حاصل الفريقان حيث يسعى الفريقان لتحسين نتائجهم فقط .

ويحل مركز شباب ضيفا ثقيلا على مركز شباب اهناسيا بمباراة قوية ونارية حيث يسعى أصحاب الأرض لاقتناص الثلاث نقاط لانتزاع صدارة المجموعة فيما يسعى أبناء الفشن للفوز للعودة للمنافسة .

ويستضيف سمسطا الرياضى نظيره الشبان المسلمين فى لقاء هام للفريقان لتحسين ترتيبهم بجدول المسابقة .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف .

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1 - معلمين الواسطى 26 نقطة

2 - اهناسيا 26 نقطة

3 - مركز شباب الفشن 21 نقطة

4 - الشبان المسلمين 16 نقطة

5 - سمسطا الرياضى 15 نقطة

6 - باروط 14 نقطة

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط

8 - بوش الرياضى صفر