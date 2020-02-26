رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020، أبرزها مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "ذهاب دور الـ16"

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ليون ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق محمد بركات.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "إياب دور الـ32"

سبورتينج براجا ضد جلاسكو رينجرز، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و6:00 مساءً بتوقيت تونس، و5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.