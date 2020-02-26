رياضة | عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تصعيد أزمة مباراة القمة 119 للمحكمة الرياضية الدولية، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبات ضد الفريق الأبيض بعد انسحابه من مواجهة الأهلي التي كان مقررًا اقامتها الاثنين الماضي على ستاد القاهرة الدولي..

وقررت لجنة المسابقات، اعتماد الأهلي فائزًا بهدفين دون رد، بعد انسحاب الزمالك وعدم حضوره لملعب المباراة، فضلًا عن خصم 3 نقاط من رصيد الفريق نهاية الموسم، وتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

وأكد مصدر داخل النادي الزمالك، أن هناك حالة استياء شديد داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد قرارات لجنة المسابقات الصادرة اليوم الأربعاء بخصوص مباراة القمة الأخيرة والتي غاب عنها الفريق الأبيض.

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وأوضح المصدر أنه تتجه النية داخل مجلس الزمالك لتقديم شكوي رسمية بالمحكمة الرياضية ضد إتحاد الكرة المصري، بعد العقوبات التي أعلنها ضد الفريق الأبيض عقب انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي.

كما يجهز النادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على قرارات لجنة المسابقات بشأن عقوبات الفريق الأبيض بعد الانسحاب من القمة، ويجهز مرتضي منصور فيديو ليكشف عن موقفه من عقوبات الجبلاية ضد الزمالك.

وكان رئيس الزمالك، قد أكد في تصريحات منذ يومين، أنه لن يتم توقيع أي عقوبة على فريقه، متحديا الجميع بأنه سيعتزل المحاماة وسيرحل من مجلس الشعب حال خصم أي نقاط من رصيد فريقه بالدوري الممتاز.