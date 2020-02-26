رياضة | مركز شباب الحمام يتعادل مع الجزيرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب الحمام يتعادل مع الجزيرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل مركز شباب الحمام مع نظيرة فريق الجزيرة 1/1في المباراة المؤجلة مرتين بسبب الأمطار في الأولي وعدم حضور الأمن في الثانية في ختام مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية عشر ب للقسم الثالث.

ليرفع مركز شباب الحمام رصيدة للنقطة 14 ، بينما رفع الجزيرة رصيدة للنقطة 24.

في إطار مباريات الجولة حقق مركز شباب برج العرب مفاجأة كبيرة بالفوز علي فريق مطروح بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بمطروح عصر اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح ليرفع برج العرب رصيدة للنقطة ال15 بينما توقف رصيد مطروح عند النقطة ال20 وعلي ملعب برج العرب تمكن الحرية من عرقلة مسيرة الهلال بالفوز علية بهدفين نظيفين ليرفع الحرية رصيدة للنقطة 20 ويتوقف رصيد الهلال عند النقطة 24 .

وحقق المصري السلوم الفوز علي شباب الضبعة بهدفين نظيفين ليرفع المصري رصيدة للنقطة 24 وتزقف رصيد شباب الضبعة عند النقطة 17.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب

1- الهلال 24نقطة

2- الجزيرة 24 نقطة

3- المصري السلوم 24 نقطة

4- مطروح 20نقطة

5- الحرية 20نقطة

6- شباب الضبعة 17نقطة

7- برج العرب 15نقطة

8- مركز شباب الحمام 14نقطة

9- الشرطة 6نقاط