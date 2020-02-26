اونلاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن|مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي بدون تقطيع| مباراة الريال اليوم

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Yalla kora، يشهد ملعب سانتياجو بيرنابيو اليوم قمة من العيار الثقيل في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حين يلتقي ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في مواحهة مرتقبة تجمع المدربين الكبيرين بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

kora online، يمكنكم متابعة المباراة في التوقيتات التالية مساء اليوم الأربعاء: 22:00 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، 23:00 بتوقيت بيروت وعمان ومكة المكرمة والدوحة والكويت، 00:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:00 بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، 20:00 بتوقيت جرينتش.ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1