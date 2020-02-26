اونلاين | رابط سريع.. مشاهدة مباراةيوفنتوس وليون في دوري الابطال يوم الأربعاء 26 فبراير 2020

مباراة يوفنتوس وليون بث مباشر، حيث يدخل فريق أولمبيك ليون مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق يوفنتوس، وهم لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق أولمبيك ليون في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق أولمبيك ليون في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

كورة اونلاين مشاهدة ماتش يوفنتوس اليوم ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أولمبيك ليون في الفترة الماضية، نجح فريق أولمبيك ليون في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أولمبيك ليون خمسة أهداف في مرماه.ويتواجد فريق أولمبيك ليون في الوقت الحالي في المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث نجح فريق أولمبيك ليون في حصد 37 نقطة في رصيده بعدما خاض 26 جولة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.