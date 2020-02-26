اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش real madrid يلا شوت PLUS رابط ماتش ريال مدريد NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش real madrid يلا شوت PLUS رابط ماتش ريال مدريد NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر يلا شوت يستضيف نادي ريال مدريد KORA STAR نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر KORA GOAL من بطولة دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة ريال مدريد KORA LIVE ضد نظيره مانشستر سيتي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة ريال مدريد YALLA SHOOT ضد نظيره مانشستر سيتي عبر قناة Bein Sport hd 1.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي:

يلا شوت بث مباشر مانشستر سيتي وريال مدريد كورة انلاين، مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بث مباشر يوتيوب الاسطورة في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد كورة ستريم.

Advertisements

ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - كارفاخال.

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - إيسكو.

خط الهجوم : كريم بنزيما.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إديرسون.

خط الدفاع: ووكر، فرناندينهو، لابورت، زيتشينكو.

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوغان.

خط الهجوم: محرز، أجويرو، برناردو سيلفا.