اونلاين | كورة لايف - real GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الريال اليوم

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مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر ريال مدريد يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، حين يستضيف نادي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا KORA ONLINE:-

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تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراه ليفانتي ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:-

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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