اونلاين | رابط يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ريال مدريد كورة لايف beIN SPORT المفتوحة مجانا

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يلا كورة مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد الإسباني وأعلن زين الدين زيدان مدرب الرياا عن قائمة فريقه التي ستواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا KOORA LIVE يوم على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا BEIN MATSH.

جول كورة وشهدت القائمة غياب ماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز بسبب الإصابة، بينما تم إستبعاد رودريجو جوس وناتشو وابراهيم دياز وجيمس رودريجز بقرار فنيGOAL KOORA وكان قد تعرض فريق ريال مدريد للهزيمة في مباراته الأخيرة قبل مواجهة مانشستر سيتي من فريق ليفانتي بنتيجة هدف نظيف في الدوري الإسباني YALA KOORA.

يلا شوت حصري وقال سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد : "‏سنسعى للفوز ليس هناك وقت من أجل النهوض، ولا تأتي النتائج التي تسعى لتحقيقها سوى بالعمل مع عقلية الفوز، ‏والاستمرار في اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا شرفٌ عظيم" YALA SHOOOT HASRY وواصل : "هامش الخطأ في مباراة السيتي أو يوم الأحد ضئيلٌ للغاية، وقد تكلفك الأخطاء خسارة لقب، فالاخطاء ممنوعة في مثل هذة المباريات REAL MADRID VS MAN CITY.

وجاءت القائمة كالتالي :-

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حراسة المرمى : كورتوا - ألتوبي - أريولا.

خط الدفاع : داني كارفاخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - مارسيلو - ميندي.

خط الوسط : توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - فالفيردي.

خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش.

كورة أونلاين تحدث اللاعب الألماني توني كروس لاعب فريق ريال مدريد عن علاقته بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا COOL KOORA وقال كروس في تصريحات صحفية : "‏طوارديولا أراد مني البقاء في البايرن، ولكن ما الفائدة لو جددت وغادر بعدها ؟، وأحببت اللعب معه لمدة عام KOORA ONLINE.