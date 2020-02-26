اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون بث مباشر كورة لايف يلا شوت PLUS رابط KORA LIVE مباراة يوفنتوس وليون

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تابع لايف مباراة يوفنتوس وليون مباشر، حيث يدخل فريق يوفنتوس مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

بث مباشر لعبة يوفنتوس اليوم ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق يوفنتوس في الفترة الماضية، نجح فريق يوفنتوس في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق يوفنتوس أربعة أهداف في مرماه.ويتواجد فريق يوفنتوس في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث نجح فريق يوفنتوس في حصد 60 نقطة في رصيده بعدما خاض 25 جولة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.