اونلاين | لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ITTIHAD كورة لايف رابط ماتش الريال KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

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بث مباشر ريال مدريد KORA GOAL يلا شوت ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين ريال مدريد ونظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا KORA GOAL:-

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، فيما تذاع حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports.

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بث مباشر مباراه ليفانتي ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا KORA STAR:-

يمكنكم مشاة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستذاع المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

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