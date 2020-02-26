اونلاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

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كورة ستار حيث يدخل ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة ساعيًا نحو تحقيق هدفه والفوز على أرضه ووسط جماهيره، قبل مواجهة الإياب في ملعب الاتحاد، KORA STAR مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني، لحساب ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

ويدخل مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، اللقاء وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب سانتياجو بيرنابيو، تابع بث مباشر يلا شوت السيتيزين ضيفًا على الميرنجي، YALLA SHOOT على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال

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وتُقام مباراة ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء 26 فبراير الجاري، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال.

وتُذاع مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء 26 فبراير الجاري، على ملعب سانتياجو بيرنابيو عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بث مباشر كورة أونلاين، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، KORA ONLINE بث مباشر ريال مدريد الإسباني يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، بذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

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