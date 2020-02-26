اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم bein sport بث مباشر مباراة الريال hd| يلا realمشاهدة هدف بنزيما| لايف مباراة ريال مدريد kooora

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يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء 26 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا YALLA KORA مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني، بملعب سانتياجو بيرنابيو.

كورة جول، حيث يدخل ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد نتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة على ملعب الاتحاد، KORA GOAL ريال مدريد يهدف لإسقاط رفاق جوارديولا بدوري الأبطال.

ويلعب ريال مدريد الإسباني المباراة على أرضه ووسط جماهيره، كورة ستار حيث سيكون الفريق الملكي مطالب بتحقيق نتيجة الفوز فقط، من أجل عدم وجود صعوبة في التأهل لدور ربع النهائي، بمباراة الإياب KORA STAR ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي بدوري الأبطال.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال

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وتُقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال، KORA ONLINE مانشستر سيتي يدخل المباراة ويسعى لاقتناص الفوز من إسبانيا.

من ناحية أخرى يطمح بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزين، في تحقيق نتيجة إيجابية أو التعادل على أقل تقدير خارج أرضه من أجل التسهيل على نفسه في مهمة العودة، كورة فور جول الميرنجي يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور لعبور السيتيزين، KORA4GOAL مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد بملعب سانتياجو بيرنابيو.

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