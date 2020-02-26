اونلاين | يلا شوت حصري MATCH مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون بث مباشر KORA ON كورة لايف PLUS ماتش يوفنتوس وليون

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رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 على الأراضي الفرنسية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأربعاء، في تمام الساعة: