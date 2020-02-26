اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون بث مباشر اليوم 26-2-2020 في دوري أبطال أوروبا

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البث المباشر لمباراة ليون ضد يوفنتوس اليوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وليون الأربعاء 26/2/2020 في دوري أبطال أوروبا، حيث يطمح فريق أولمبيك ليون الفرنسي لتحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، من خلال استضافة فريق يوفنتوس الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 على أرضية ملعب جروب آما بمدينة ليون على الأراضي الفرنسية ويحتضن ملعب جروباما ستاديوم مباراة من العيار الثقيل في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف فريق ليون خصمه يوفنتوس، وذلك يوم الأربعاء المقبل 26 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 2 رجب 1441 هجريًا.

يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون بث مباشر اليوم 26-2-2020 في دوري أبطال أوروبا ولا يزال يوفنتوس يحلم بالعودة من جديد إلى منصة التتويج القارية بعد غيابه طيلة السنوات الطويلة الماضية، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا.