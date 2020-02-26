شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يقود هجوم ريـال مدريد أمام مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل الفريق لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا. ويتكون التشكيل من

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا. Advertisements خط الدفاع: ميندي، سيرجيو راموس، فاران، داني كارفاخال. خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي، إيسكو. خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة. مقاعد بدلاء ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

أريولا- ميليتاو- كروس- جاريث بيل- مارسيلو- لوكاس فاسكيز- لوكا يوفيتش.

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