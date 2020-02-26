شكرا لقرائتكم خبر عن جيسوس يقود هجوم مانشستر سيتي ضد ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الدفع بالمهاجم البرازيلي جابريال جيسوس أساسيا لمواجهة ريال مدريد. ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وتقام المباراة بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: Advertisements المرمى: إيدرسون. الدفاع: كايل ووكر – إيمريك لابورت – نيكولاس أوتاميندي – بينجامين ميندي. الوسط: رودري – إليكاي جوندوجان – كيفين دي بروين. الهجوم: رياض محرز – جابريال جيسوس – بيرناردو سيلفا.

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