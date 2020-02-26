شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الخماسى» يصل القاهرة للمشاركة فى كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى القاهرة كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، لمتابعة بطولة العالم التى تستضيفها ‏مصر حتى الأول من مارس المقبل، كما وصل شاينى ‏فانج، ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى.‏ وانطلقت البطولة، أمس، أولى منافسات البطولة التى تقام فى مصر، والتى بدأت بمنافسات السيدات، والتى تم ‏تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، ويشارك فى البطولة 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة، وهى: الأرجنتين، النمسا‏، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، ‏البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الإكوادور، فنلندا‏، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، ‏المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، ‏كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، ‏البرتغال، ‏روسيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان، أمريكا، ‏نيجيريا، نيوزلندا، ومصر «البلد المضيف»، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة. ‏