شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الخماسى» يصل القاهرة للمشاركة فى كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى القاهرة كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، لمتابعة بطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى الأول من مارس المقبل، كما وصل شاينى فانج، سكرتير عام الاتحاد الدولى. وانطلقت البطولة، أمس، أولى منافسات البطولة التى تقام فى مصر، والتى بدأت بمنافسات السيدات، والتى تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، ويشارك فى البطولة 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة، وهى: الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الإكوادور، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، البرتغال، روسيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان، أمريكا، نيجيريا، نيوزلندا، ومصر «البلد المضيف»، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة.
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