شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف التونسية تكشف كواليس استعدادات الترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سلطت الصحف التونسية الضوء على الموقعة المرتقبة بين فريقى الزمالك والترجى، المقرر لها غدًا الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة «الصباح» التونسية إن الترجى أغلق صفحة المنافسات المحلية، خاصة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على كل من البنزرتى وحمام الأنف ليغسل أحزانه بعد السقوط فى السوبر الإفريقى أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وأكدت أن الترجى يسعى لتحقيق الفوز على الفارس الأبيض فى القاهرة ورد الاعتبار بعد خسارة السوبر الإفريقى، كما شددت على أن معين الشعبانى، المدير الفنى للفريق، حفز اللاعبين عبر مجموعة من الفيديوهات كونهم بطل إفريقيا خلال آخر نسختين من دورى الأبطال، مُشيرًا إلى طى صفحة السوبر الإفريقى.

فى السياق نفسه، كشف صحيفة «الشروق» أن المدير الفنى للفريق التونسى يخطط لإجراء تعديلات مهمة على تشكيلة الفريق، كونها ستكون مباراة ثأرية، حيث ينوى الشعبانى الاعتماد على فادى بن شوق ومحد على بن رمضان فى التشكيلة الأساسية، كما ينوى إجراء تعديلات مهمة أخرى وتغيير خطة وطريقة اللعب.

كما يستعد مدرب الترجى للمناورة بورقة عبدالرحمن مزيان الذى قد يدفع به فى هذه المباراة المهمة، وأصبح كل من فوسينى كوليبالى وحمدى الهونى جاهزين للمباراة بعد غيابهما عن الفريق فى الدورى التونسى خلال المباراتين الأخيرتين.

فيما قالت صحيفة «الصريح» فى تقريرها إن الترجى لا يعرف سوى الانتصارات مع الحكم المغربى رضوان جيد، الذى سبق أن أدار مواجهتين لـ«المكشخة»، فاز فى الأولى بخماسية ضد دياراف السنغالى عام 2011، والثانية سنة 2016 وفاز فيها أبناء «باب سويقة» بثلاثية على حساب عزام التنزانى.