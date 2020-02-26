شكرا لقرائتكم خبر عن «تشاكا» يطالب إنجلترا بتنفيذ التجربة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب جرانيت تشاكا، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزى، الأندية بضرورة السماح بمزيد من الانفتاح مع الجماهير، بعد أزمته الشهيرة مع جماهير المدفعجية.

وأراد تشاكا الرحيل عن صفوف أرسنال فى شهر يناير الماضى، بعدما جرد من شارة القيادة، بعد هجومه على الجماهير التى أطلقت ضده صافرات الاستهجان.

وبعدها قرر السويسرى البقاء والقتال على مركز له فى التشكيل الأساسى مع الفريق، ولكنه خرج ليوضح أن الفرق فى التواصل مع الجماهير بين ألمانيا وإنجلترا هو جزء من المشكلة.

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وقال تشاكا بحسب ما نقلت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية: «أنا أدرك أن الجماهير ترغب فى أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم فى كل مباراة، ولكن يجب عليهم فهم أن ذلك الأمر ليس من السهل القيام به دائمًا».

وأضاف: «هذا هو الفارق الكبير بين ألمانيا وإنجلترا، فهنا لا يوجد تواصل بيننا وبين الجماهير، أما فى ألمانيا فهناك العديد من الحصص التدريبية التى تأتى الجماهير لحضورها والتحدث معنا».

وواصل: «هنا كل شىء مغلق، ومن الأفضل أن تتمكن من الشرح للجماهير عن أسباب سير الأمور بصورة جيدة أو العكس». وعن العمل مع ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، قال تشاكا: «قلت للنادى إننى طالما تواجدت هنا، فسأكون مستعدًا دائمًا لتقديم كل شىء، أنا أتدرب بقوة، وهذا غير من الأمور، هذا كان سعر السعادة بالنسبة لى بمساعدة ميكيل وزملائى، أنا أستمتع بكونى لاعبا فى أرسنال مرة أخرى».