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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا.. تأجيل مباراة التعاون السعودى وبرسبوليس الإيرانى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
أعلن نادى التعاون السعودى، اليوم الأربعاء، موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب إدارة النادى بتأجيل مواجهة برسبوليس الإيراني، بدورى الأبطال، بسبب تفشى فيروس كورونا في الدول الآسيوية مؤخرا.
ذكر النادى في بيانه الرسمي، أن موافقة الاتحاد الآسيوي جاءت بسبب فيروس كورونا حيث سيتم لاحقاً تحديد موعد جديد للمباراة التي كان مقررا إقامتها يوم الاثنين 2 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من النسخة الحالية لمسابقة دورى أبطال آسيا.
وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم اعتذر عن استضافة مباراة التعاون السعودي وبیرسبولیس الإيراني في المجموعة الثالثة وذلك بسبب فيروس "كورونا".
ويحتل التعاون السعودى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط متفوقا على الدحيل الوصيف برصيد 3 نقاط.
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