ثلاثية تشيلسي تقنع البايرن باستمرارية فليك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

ألمح الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل رومينيجه إلى احتمال تجديد عقد المدير الفني هانزي فليك إلى ما بعد الموسم الحالي، وذلك عقب فوز الفريق على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 3 -0 أمس الأول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقدم رومينيجه هدية إلى فليك بمناسبة عيد ميلاده، وذلك خلال وجبة عشاء الفريق في لندن عقب المباراة، وقد ألمح إلى إمكانية توقيع عقد جديد مع المدرب.

وقال رومينيجه خلال تقديم هديته إلى فليك «في الرزمة الحمراء يوجد قلم، فأنت أحيانا ما توقع أوراق بالقلم في بايرن ميونخ».

ومن المفترض أن يستمر عقد المدرب المساعد السابق فليك إلى نهاية الموسم الجاري، حيث كان قد تولى المنصب خلفا لنيكو كوفاتش في نوفمبر، بصفة موقتة، قبل أن يعلن النادي بعدها استمراره في المنصب حتى نهاية الموسم.

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ووضع بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني، قدما في دور الثانية بدوري الأبطال قبل مباراة الإياب التي تجمعه بتشيلسي في 18 مارس المقبل، بعد الفوز الكبير الذي حققه ذهابا.

وسجل سيرج جنابري ثنائية لبايرن في المباراة، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الآخر.

وقال رومينيجه في حديثه لفليك «استمر على المنوال نفسه، فنحن سعداء للغاية بالطريقة التي يؤدي بها الفريق وبالنتائج والعروض».

وأضاف رومينيجه أن الفوز في مباراة أمس الأول التي شهدت أثقل هزيمة أوروبية لتشيلسي على ملعبه شكل خطوة هائلة نحو التأهل لدور الثمانية».

وتابع «هناك انطباع كأن لندن مدينة تحب نادي بايرن، ففي 2013 توجنا هنا بدوري الأبطال، وقبل أشهر قليلة فزنا على توتنهام 7 - 2، والآن حققنا نجاحا كبيرا».

وبعد أن قدم أفضل مشوار في تاريخه في دور المجموعات، حيث حقق 6 انتصارات خلال المباريات الست، يتصدر بايرن ميونخ قائمة فرق البطولة الأوروبية من حيث تسجيل الأهداف برصيد 27 هدفا، وقد أثنى فليك على تحلي الفريق بالتركيز طوال المباراة في لندن.